CHP Milletvekili Murat Çan, Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'ni eleştirdi

(ANKARA) - CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, yeni yürürlüğe giren Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'ni eleştirerek, "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği; esnetilen, genişletilen içeriğiyle, bir siyasi parti genel başkanına verilen yetkilerle, açıkça yeni bir sıkıyönetim kanunudur. İşte bugünkü iktidarın, o iktidarı hayatta tutan ucube rejimin gerçek yüzü budur" dedi.

CHP'li Çan, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'ni değerlendirdi. Çan, "Ucube rejim, devletin kurumlarını, kurallarını dinamitlemeye devam ediyor. Bunun son örneği, Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü kaldırılarak yerine yürürlüğe konulan 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'dir. Yeni yönetmelikle, seferberlik ilanı gerekçeleri arasına toplumsal olaylar da iliştirildi. Bu açıkça, Cumhurbaşkanının hoşuna gitmeyen herhangi bir etkinliğin ayaklanma olarak değerlendirilmesinin ve seferberlik ilanı için gerekçe olmasının yolunu açmaktadır" dedi.

"Açıkça yeni bir sıkıyönetim kanunudur"

"Hedef bellidir; bir daha Gezi benzeri bir toplumsal hareket yaşanmasın, bir daha Akbelen'de yaşandığı gibi, bir doğa katliamı karşısında toplumsal bir tepki oluşmasın, adaletsizlik karşısında, adalet yürüyüşü yapılmasın, istiyorlar" diyen Çan, şöyle konuştu:

"Olur ya yasa dışı göç dalgası, sığınmacılar sorunu sosyal patlamalara sebep verir, iktidar açısından işler kontrolden çıkar, işte bu durumu dahi seferberlik ilanı için gerekçe haline getiren bir yönetmelik artık yürürlüktedir. ya da olur ya iktidarın yarattığı büyük ekonomik buhran, toplumsal bir reflekse evrilir, emekli isyan eder, esnaf ayağa kalkar, işçiler, memurlar, onların sendikaları genel grev kararı alır, Erdoğan işte bu yönetmeliğe yaslanarak seferberlik ilanına gidebilecek. Devletin bütün imkan ve olanaklarını ve bunun yanında tüzel ve özel kişilerin imkan ve kaynaklarını, bu toplumsal hareketleri bastırmak için kullanabilecek.

Yetki kimde? Bir siyasi partinin genel başkanında. Düşünün; bir parti lideri ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıktığı bahanesiyle - ki içerideki olaylar kendi politikalarına refleks olarak ortaya çıkmış olacak - işte böyle bir kanaatle seferberlik ilan edebilecek.

İktidar bu ucube rejimi inşa ederken, 2017'deki Anayasa değişikliğinin hemen sonrasında Sıkıyönetim Kanunu'nu yürürlükten kaldırmıştı, sözüm ona demokrasi havarisi kesilmişti. İşte şimdi çıkarılan Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği; esnetilen, genişletilen içeriğiyle, bir siyasi parti genel başkanına verilen yetkilerle, açıkça yeni bir sıkıyönetim kanunudur. İşte bugünkü iktidarın, o iktidarı hayatta tutan ucube rejimin gerçek yüzü budur."