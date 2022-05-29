CHP'li Torun: Belediyelerimizin hakkı olan kaynaklar engelleniyor - Haberler

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyelerimizin ve belediyelerimizde yaşayan vatandaşların hakkı olan kaynaklar, siyasi kararlarla engellenmekte, bu kaynakların tamamına yakını sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmaktadır. Belediyelere kaynak sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında aynı partizanlık hakim kılınmıştır. Belediyelerimizin hakkı olan kaynakları engelleyenler, şu an oturdukları koltuklarda görev suçu işlemektedir" dedi.

CHP'nin 27-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlelediği 'Belediye Başkanları Çalıştayı' CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yaptığı sonuç bilgirgesi açıklamasıyla son buldu. Torun, Van halkına misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi: