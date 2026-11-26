(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, emekli aylığı düzenlemesine ilişkin, "Biz bunları yıllardan beri Meclis'te verdiğimiz önergelerle, çözüm önerileriyle, kanun teklifleriyle zaten dile getiriyoruz. Ama iktidar bunları anlamamakta diretiyor. Ne telaşı arkadaşlar? Sanmayın ki sizin geçim telaşınız, sanmayın ki sizin çocuklarınızın geleceği telaşı. Koltuk telaşına düştüler. İktidar koltuğunun sallandığını gördüğü için koltuk telaşına düştü. Merak etmeyin, sizin hakkınızı savunan bir CHP var" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, emekli aylıkları ve asgari ücretin belirlenmesi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. İktidara emekli ve asgari ücretlilerin gelirlerini artırma çağrısı yapan Sarı, en düşük emekli aylığının en az 40 bin liraya çıkarılmasını, asgari ücretin de alım gücündeki kaybı telafi edecek şekilde artırılmasını istedi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 40 BİN LİRA OLMALI" CHP'li Sarı, "İktidarın yaratmış olduğu bir zenginleşme var. Bu çok doğru. İktidarımız gerçekten bir refah yarattı ama kendi çevresinde, kendi şürekasıyla AKP'nin zenginlerinden oluşan bir refah düzeni kurdu. Gelirken yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla gelmişti. Gerçekten adil bir sistem kurdu; yoksulluğu Türkiye'nin tabanına yaydı. Artık ülkede herkes derin bir yoksulluk ağıyla karşı karşıya. Buradan iktidara çağrıda bulunuyoruz: 2027 yılında bari emeklimiz nefes alsın, asgari ücretlimiz nefes alsın" diye konuştu. SARI'DAN İKTİDARA: "GÜNAYDIN" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın emekli aylığına yönelik iyileştirme açıklamalarını hatırlatan CHP'li Sarı, şöyle devam etti: "Emeklilerle ilgili bir takım düzenlemeleri hayata geçireceğini, emekli maaşlarının güncelleneceğini, ara zam ve zam yöntemleriyle farklı uygulamalarla; prim sayısına, emeklilik süresine, yatırılan rakama göre gibi birçok kriterle de bir düzenleme yaparak emeklilerimizin rahat bir nefes almasını sağlayacağını ifade etti. Ben buradan kendilerine bir cümleyle hatırlatmak istiyorum: Günaydın. Günaydın Sayın Cevdet Yılmaz, günaydın AKP'nin müteahhitleri, günaydın AKP siyaseti. Şimdi aklınıza geldi. Size 'Günaydın' diyerek başlamak istiyorum. Emekliliği düşürdüğünüz, durumu yıllardır uyguladığınız yasal düzenlemeler ve değişikliklerle maaşı eritirken, yok sayarken aklınızda kimse yoktu. Ama bugün tabii fon krizi, HGS krizi, yolsuzluk, hırsızlık bütün kamu kurumlarını sarmış. Bütün şürekanız milyarlarca liralık hırsızlığın bir parçası olmuş. "SANMAYINIZ Kİ ÇOCUKLARINIZIN GELECEĞİ TELAŞI" Tabanından tepki gelince bir anda aşağıya dönüp bakma ihtiyacı duydunuz. Dün Meclis'te AKP'nin temsilcileri ifade ediyor: 'Vatandaş bize oy veriyor. Vatandaş bizi helal oylarıyla destekliyor. Bize verilen oylar helaldir' naraları atıyorlar. Bugün vatandaşın da takkesini önüne koyup bir düşünmesi gerekiyor: Ben kime oy verdim? Kimi destekledim? Bugün iktidara getirdiğim anlayış bana ne verdi? Benim geleceğime ne katkı sağladı? Çocuğuma, torunuma nasıl bir imkan yarattı? Bunu doğru anlamak lazım. 'En düşük emekli aylığını güncelleyeceğiz' dediler. Tutar açıklandı mı? Hayır. Emekli aylıklarına yapılacak zam oranıyla ilgili bir açıklama var mı? Yine yok. Seyyanen zam belli değil. Refah payı deniyor, ortada somutlaşmış bir ifade yok. Emekliler arasındaki aylık farkını gidereceği söyleniyor. Düzenlemenin bütçe maliyetiyle ilgili bir planlama yapıldığı ifade ediliyor. Biz bunları yıllardan beri Meclis'te verdiğimiz önergelerle, çözüm önerileriyle, kanun teklifleriyle zaten dile getiriyoruz. Ama iktidar bunları anlamamakta diretiyor. Ne telaşı arkadaşlar? Sanmayın ki sizin geçim telaşınız, sanmayın ki sizin çocuklarınızın geleceği telaşı. Koltuk telaşına düştüler. İktidar koltuğunun sallandığını gördüğü için koltuk telaşına düştü. Merak etmeyin, sizin hakkınızı savunan bir Cumhuriyet Halk Partisi var" Sarı, emekli aylıklarının yıllar içinde yapılan yasal düzenlemelerle gerilediğini belirterek, en düşük emekli aylığının bugün 39 bin lira olması gerektiğini savundu. Emekli aylığının asgari ücret karşısındaki konumuna dikkati çeken Sarı, 2002 yılında en düşük SSK emekli aylığının asgari ücretin yüzde 40 üzerinde olduğunu, bugün ise asgari ücretin yüzde 16 gerisinde kaldığını söyledi. "EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI, NET ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA OLMAMALI" Sarı, en düşük emekli aylığı alanların sayısının Temmuz 2026 itibarıyla 5,5 milyona ulaştığını, her 10 emekliden dördünün en düşük emekli aylığı aldığını ifade etti. Emeklilerin milli gelirden aldığı payın 2003 yılında yüzde 7,6 iken 2025 yılı sonunda yüzde 3,7'ye gerilediğini belirten Sarı, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bizim çağrımız açık ve net. Geçen yıl önümüzdeki yıl yaşayacağımız enflasyonu bir kenara bırakıyorum. Sadece milli gelirden, geçmişteki kaybedilen rakamlardan yola çıkarsak bugün en düşük emekli maaşının minimum 40 bin lira seviyesine kadar çıkarılmasını talep ediyoruz. En düşük emekli aylığı net asgari ücretin altında olmamalı." Sarı, emekli aylıklarının artırılmasının yanı sıra kök aylık sorununun ve emekliler arasındaki gelir adaletsizliğinin giderilmesi gerektiğini belirtti. Aylık bağlama oranlarının yeniden düzenlenmesini, prim gün sayısı ve sigortalılık süresinin emekli aylığına daha güçlü yansıtılmasını isteyen Sarı, emeklilerin ekonomik büyümeden pay alması ve yüksek enflasyon dönemlerinde alım güçlerini koruyacak otomatik güncelleme mekanizmalarının oluşturulması çağrısında bulundu. "ASGARİ ÜCRET OLAĞAN ÜCRET HALİNE GELDİ" Asgari ücretin bir ülkede taban ücret olması gerektiğini ancak Türkiye'de olağan ücret haline geldiğini söyleyen Sarı, 2026 yılında yüzde 20 artırılarak 28 bin 75 liraya çıkarılan asgari ücretin alım gücünün yıl içinde eridiğini ifade etti. Sarı, açlık sınırının 38 bin lira, yoksulluk sınırının ise 128 bin lira olduğunu belirterek, asgari ücretin satın alma gücünde yıl içinde yüzde 21,6 kayıp yaşandığını ve bu kaybın yaklaşık 6 bin liraya karşılık geldiğini söyledi. Sarı, asgari ücretin alım gücündeki kaybın telafi edilmesi ve ücretin 40 bin lira seviyesine çıkarılması gerektiğini kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine dayandırdığı açıklamasında özel sektörde 17 milyon 900 bin kişinin çalıştığını belirten Sarı, bunların 4 milyon 700 bininin asgari ücretin üzerinde, 3 milyon 600 bininin ise asgari ücretin altında ücret aldığını söyledi. Asgari ücret civarında ve bu seviyeye yakın ücretle çalışanların sayısının 9,5 milyona ulaştığını ifade eden Sarı, kayıt dışı çalışan 8 milyon kişinin 6,5 milyonunun da asgari ücret ve altında ücret aldığını ileri sürdü. Türkiye'de çalışanların yaklaşık yarısının asgari ücret veya bu ücrete yakın bir gelirle çalıştığını belirten Sarı, Avrupa ülkeleriyle karşılaştırma yaparak, asgari ücretle çalışanların oranının Çekya'da yüzde 2,6, Bulgaristan'da yüzde 13 olduğunu, Türkiye'de ise yüzde 50 seviyesinde bulunduğunu söyledi. BAKANLIĞA DENETİM ÇAĞRISI Sarı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na asgari ücretin altında ücret ödenen çalışanların tespit edilmesine yönelik denetimleri sordu. Sarı, "Asgari ücretin altında ücret ödenen kaç kişi tespit ettiniz? Bu konuda bir çalışmanız var mı? 2026 yılında bu konuda kaç iş yerini denetlediniz? Kaç iş yerine yaptırım uyguladınız? Tam zamanlı çalışmış, asgari ücretin altında ücret alan kaç işçimiz var" diye sordu. Kayıt dışı istihdamla mücadelede atılan somut adımların açıklanmasını isteyen Serkan Sarı, milyonlarca çalışanın sendikal haklara ve sosyal güvenceye erişebilmesi için ne yapıldığının da yanıtlanmasını talep etti.

Kaynak: ANKA