CHP'li Kış, Mersin narenciye lojistik krizi için 3 bakanlığa soru önergesi verdi

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Karadeniz'de yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle Rusya ve Ukrayna'ya yönelik yaş meyve ve sebze ihracatında ortaya çıkan lojistik krizi TBMM gündemine taşıdı. Kış, Ticaret, Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarına soru önergeleri vererek, "Mersinli çiftçi sadaka istemiyor. Üretiyor, istihdam yaratıyor, ihracat yapıyor, Türkiye'ye döviz kazandırıyor ve emeğinin karşılığını istiyor" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'ya deniz yoluyla ulaşımda yaşanan güçlükler, bölgedeki üretici ve ihracatçılarda ciddi endişeye yol açtığını belirterek, üç ayrı bakanlığa soru önergesi verdi. Kış ayrıca, söz konusu soruna ilişkin Meclis Araştırması da açılmasını istedi.

Kış, sorunun Mersin açısından taşıdığı ekonomik büyüklüğe dikkati çekerek, "2025 yılında Türkiye, narenciye ihracatından 1 milyar 477 milyon dolar gelir elde ederken bunun 696 milyon 257 bin dolarlık bölümü tek başına Mersin'den gerçekleştirildi. Türkiye'nin aynı dönemde Rusya'ya yaptığı narenciye ihracatı 461 milyon doları, Ukrayna'ya yaptığı ihracat ise 106 milyon doları aştı. Türkiye'nin narenciyesini Mersin üretiyor, paketliyor ve dünyaya gönderiyor. Geçen yıl yaklaşık 700 milyon dolarlık narenciye ihracatını tek başına gerçekleştiren bir kentten söz ediyoruz. Dolayısıyla Karadeniz'de yaşanan sorun Mersin için yalnızca bir lojistik problem değildir. Binlerce üreticinin geliri, on binlerce insanın geçimi ve ülkemizin ihracat geliri söz konusudur" ifadelerini kullandı.

"ÜRÜN DALDA BEKLEMEZ"

Gülcan Kış, narenciyenin uzun süre bekletilebilecek bir ürün olmadığını, hükümetin kriz derinleştikten sonra değil, ürün henüz bahçedeyken harekete geçmesi gerektiğini belirterek, "Üreticimiz bir yıl boyunca bahçesine bakıyor. Gübreyi, ilacı, mazotu, sulamayı, işçiliği cebinden karşılıyor. Hasat zamanı geldiğinde de 'Gemi yok, güzergah yok, navlun pahalı, pazar kapalı' denilerek bütün faturayı çiftçinin önüne koyamazsınız. Ürün dalda beklemez. Üreticinin borcu da beklemez. Çözüm bugün üretilmek zorundadır" değerlendirmesini yaptı.

ÜÇ BAKANLIĞA ÜÇ AYRI ÖNERGE

Kış, sorunun tek bir bakanlığın görev alanıyla sınırlı olmadığını belirterek Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle üç ayrı soru önergesi verdi.

Ticaret Bakanlığına yönelttiği önergede, Rusya ve Ukrayna pazarlarının korunması, alternatif ihracat pazarları, yabancı plakalı boş tırların Türkiye'den ihracat yükü alabilmesi, navlun desteği ve alternatif ticaret güzergahlarını soran Kış, ihracat sezonu öncesinde gerekli tedbirlerin neden alınmadığının açıklanmasını talep etti.

Tarım ve Orman Bakanlığına ise doğrudan üreticinin geleceğini soran Kış, ihracatta daralma yaşanması halinde ürünün dalında kalmasını önleyecek bir müdahale mekanizmasının bulunup bulunmadığını, üreticiye ilave destek sağlanıp sağlanmayacağını, borçların ertelenmesi ve kamu eliyle alım seçeneklerinin değerlendirilip değerlendirilmediğini gündeme getirdi.

"MERSİN'DEN ST. PETERSBURG'A DOĞRUDAN HAT HAYATA GEÇİRİLMELİDİR"

Kış'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına verdiği önergenin merkezinde ise Mersin Limanı yer aldı. Sektör temsilcilerinin de dile getirdiği, Mersin Limanı'ndan Rusya'nın St. Petersburg Limanı'na başka bir limana uğramadan doğrudan yaş meyve ve sebze taşıyacak bir gemi hattı oluşturulması önerisini Meclis'e taşıyan Kış, hattın teknik ve ekonomik fizibilitesinin yapılıp yapılmadığını ve ne zaman faaliyete geçirilebileceğini sordu. Kış, şunları kaydetti:

"Mersin'in limanı var, üretimi var, ihracatçısı var, lojistik altyapısı var. Sektör de çözüm önerisini ortaya koyuyor. Mersin'den St. Petersburg'a doğrudan hat mümkünse vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir. Karayolunda kapasite artırılabiliyorsa gerekli düzenleme yapılmalıdır. Alternatif güzergah oluşturulabiliyorsa bugünden oluşturulmalıdır. Üreticinin ürünü daldayken bürokrasinin karar vermesini aylarca bekleyemeyiz."

KONUYU MECLİS ARAŞTIRMASINA DA TAŞIDI

Gülcan Kış, Mersin ve Çukurova'daki narenciye üreticilerinin karşı karşıya bulunduğu ihracat ve lojistik sorunlarının bütün yönleriyle incelenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını da istedi. Araştırma önergesinde, Karadeniz'deki gelişmelerin yaş meyve ve sebze ihracatına etkisinden alternatif transit güzergahlara, navlun maliyetlerinden yeni ihracat pazarlarına, üreticinin gelir kaybının önlenmesinden Mersin'in liman ve soğuk zincir kapasitesinin geliştirilmesine kadar sektörün temel sorunlarının araştırılması talep edildi.

"MERSİNLİ ÜRETİCİYİ KADERİNE TERK EDEMEZSİNİZ"

Mersinli üreticinin artan girdi maliyetleri nedeniyle zaten ağır bir ekonomik yük altında olduğunu vurgulayan Kış, şöyle devm etti:

"Mersinli çiftçi sadaka istemiyor. Üretiyor, istihdam yaratıyor, ihracat yapıyor, Türkiye'ye döviz kazandırıyor ve emeğinin karşılığını istiyor. Biz de Mersin'in hakkını, üreticimizin alın terini sonuna kadar savunacağız. Rusya ve Ukrayna'ya giden yol tıkanıyorsa o yolu açmak devletin görevidir. Alternatif pazar gerekiyorsa bulmak devletin görevidir. Ürün dalında kalma tehlikesiyle karşı karşıyaysa üreticiyi korumak devletin görevidir. Yaklaşık 700 milyon dolarlık narenciye ihracatı yapan Mersin'i ve binlerce üreticimizi kendi kaderine terk edemezsiniz. Üreticinin bir yıllık emeği göz göre göre heba edilemez. Mersin'in ürünü dalda kalmayacak, Mersinli üreticinin hakkını Mecliste de her platformda da takip edeceğiz."

Kaynak: ANKA