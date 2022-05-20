CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan Atatürk Havalimanı açıklaması Açıklaması - Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Pistler kalacaksa, iktidar yıkım ihalesini iptal ederek sahadaki iş makinelerini derhal Atatürk Havalimanı'ndan geri çekmelidir." ifadesini kullandı.

Akın, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri"nde, Atatürk Havalimanı ile ilgili soru üzerine "Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak." dediğini aktardı.

Bu açıklamanın, AK Parti'nin son dönemde sık sık uyguladığı "nabza göre tavır değiştirme" siyasetinin son örneği olduğunu savunan Akın, şunları kaydetti:

"AK Parti bu tarz 'iyi polis-kötü polis oyunu' daha önce elektrik faturalarına yapılan zamlar, Suriyeli sığınmacılar gibi kamuoyunda tartışma yaratan pek çok konuda da hayata geçirilmiştir. Özetle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iktidarın kamuoyunda tepki çeken bir uygulamasına sanki hiç haberi yokmuş gibi müdahale etme algısı yaratılmak istenmektedir. İktidar şimdi algı siyasetiyle süreci yürütmeye çalışmaktadır. Atatürk Havalimanı'ndaki pistler kalacaksa, iktidar yıkım ihalesini iptal ederek sahadaki iş makinelerini derhal Atatürk Havalimanı'ndan geri çekmelidir."