CHP'li Akay, borsa mağdur sayısının 1 milyon 100 bini aştığını açıkladı

Haber : Zeynep BOZUKLU - Kamera: Hakan KARADUMAN

(BOLU) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Gerçekten bu ülkede kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla ilgili çok büyük bir problem var. Kaynaklar dar gelirliden değil, sermayeden yana kullanılıyor. Bu yapılırken de emekli, işçi, çiftçi ve KOBİ'ler gerekli kaynaklardan yararlanamadığı için büyük mağduriyet yaşıyor" dedi.

CHP'nin Bolu'da milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ile MYK üyeleri ve Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarının katılımıyla gerçekleşen kamp ikinci gününde devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Grubu'nun Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamaya ve "fon krizine" ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Akay, şunları söyledi:

"Yeni yasama yılı öncesinde milletvekillerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz ve MYK üyelerimizle hep birlikte toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Sayın Genel Başkanımız az önce konuşmasını yaptı. Bence tarihi bir konuşmaydı; çok önemli konulara değindi. Ahlaki üstünlüğümüzü koruyarak bu ülkedeki her türlü yolsuzluğun ve usulsüzlüğün üstüne gidilmesi, bunların ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. Biz de grup olarak bu görüşe kesinlikle katılıyoruz. Gerçekten bu ülkede kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla ilgili çok büyük bir problem var. Kaynaklar dar gelirliden değil, sermayeden yana kullanılıyor. Bu yapılırken de emekli, işçi, çiftçi ve KOBİ'ler gerekli kaynaklardan yararlanamadığı için büyük mağduriyet yaşıyor. Bakın; yap-işlet-devret projelerini, köprü ve yol projelerini üstlenen firmalara 3 yılda 821 milyar TL kaynak aktarılırken emekliye, çiftçiye, dar gelirliye 'kaynak bulamıyoruz' denmesi kabul edilebilir bir durum değildir."

"BU MAĞDURİYETİN MUTLAKA GİDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR"

Toplantıda, son dönemde yaşanan borsa manipülasyonuna ilişkin çok kapsamlı değerlendirmelerin devam ettiğini kaydeden Akay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mağdur olanlar sadece 455 bin kişiden ibaret değil. Doğrudan borsada işlem yapan ve aracı kurumları kullanmadığı halde hisse değerlerinin düşmesiyle mağdur olan 600 bin civarında vatandaşımız daha var. Bu açıdan bakıldığında, mağdur sayısı 1 milyon 100 binin üzerindedir. Bir kişinin fonda yatırımı görünüp arkasında 4-5 kişinin birikiminin yer aldığı durumlar da dikkate alındığında mağduriyetin ne kadar büyük boyutta olduğu açıkça görülmektedir. Dolayısıyla bu mağduriyetin mutlaka giderilmesi gerekmektedir.

Öncelikle şirket yöneticilerine ve hissedarlarına tedbir konulması, bu varlıkların satılması doğru bir adımdır. Ancak kapalı fon üzerinden 2020 yılından itibaren devam eden bu süreçte haksız ve çok yüksek kazanç elde eden kişilerin tek tek tespit edilmesi gerekir. Bu kişilerin siyasi ve bürokratik bağlantıları da açığa çıkarılmalı; hukuki normlar çerçevesinde, birinci derece yakınları da dahil olmak üzere tüm mal varlıklarına el konulmalıdır. Ardından bu varlıkların satışından elde edilen gelirle vatandaşların mağduriyeti süratle giderilmelidir.

Bizlere sürekli e-postalar geliyor. Hatay'da depremi yaşamış bir vatandaşımız, yeni bir hayat kurabilmek için ailesiyle biriktirdiği parasını bu fona yatırmış ve parasını kaybetmiş. Hem ağır bir deprem felaketi yaşamış hem de birikiminden olmuş. Yine 71 yaşındaki yaşlı bir teyzemiz tüm birikimini burada kaybetmiş. Bunun gibi çok sayıda acı örnek var. Bu hikayeleri duydukça ve gördükçe olayın vahameti daha net ortaya çıkıyor."

"KANUNİ YOLLARDAN HESAP SORULMALI"

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Takasbank'ın ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin zamanında önlem almama nedeni açıklaması gerektiğine dikkati çeken Akay, "Savcılık ağustos ayında SPK'ye yazı yazmışken, hemen akabinde bu fonlardan yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı, bu durumun kimlere haber verildiği detaylıca araştırılmalıdır. Olay çok büyüktür. Bu sürecin belli kişilerin üzerine yıkılarak kapatılmasına asla izin veremeyiz. İdari ve hukuki yönden tüm sorumlular tespit edilmeli, kanuni yollardan hesap sorulmalıdır. Bundan sonraki süreçte bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Henüz değinilmeyen ancak açıklığa kavuşması gereken bir hususun daha olduğunu söyleyen Akay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Varlık Fonu ve İşsizlik Sigortası Fonu gibi kamu kurum ve kuruluşlarının kaynaklarının değerlendirildiği alanlar bulunmaktadır. Bu kaynakların bir kısmı devlet tahvilinde, bir kısmı bankalarda mevduat olarak, bir kısmı da Sermaye Piyasası'ndaki bu tür fonlarda tutulmaktadır. Buradan soruyorum: Tüm kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Varlık Fonu ve İşsizlik Sigortası Fonu dahil olmak üzere, buralarda değerlendirdiğiniz paralarınız var mıydı? Bu olaylar yaşanmadan önce tarafınıza bir bilgi geldi mi, paranızı çektiniz mi? ya da çekemeyip içeride kalan bir kaynağınız oldu mu?

İşsizlik Sigortası Fonu'nun verilerini incelediğimde, 2026 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla 851 milyar TL'lik bir varlığı olduğunu gördüm. Bunun yaklaşık binde 5'i sermaye piyasasında değerlendirilmiş durumdadır; bu da yaklaşık 4,2 milyar TL'ye denk gelmektedir. İşsizlik Sigortası Fonu'nun söz konusu fonlarda değerlendirilen bir parası var mıdır? Bütün bunların kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Bizler konuya ilişkin soru önergelerimizi ilgili bakanlıklara ilettik."

Kaynak: ANKA