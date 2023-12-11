CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP'nin bütçe görüşmelerine katılmamasına tepki gösterdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 2024 yılı bütçe görüşmeleri başlamasına rağmen AKP sıralarının boş kalmasına tepki gösterdi. Başarır, 'Az önce AKP Grubu'nda 7 kişi vardı. Bu bütçeye de muhalefete de Türkiye'ye de bir saygısızlık. Lütfen eleştirenleri, muhalefeti bir parça dinlesinler. Bu boş sıralar bu Meclis'e yakışmıyor. Muhalefete de saygısızlık oluyor' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 2024 yılı bütçe görüşmeleri başlamasına rağmen AKP sıralarının boş kalmasına tepki gösterdi. Başarır, "Az önce AKP Grubu'nda 7 kişi vardı. Bu bütçeye de muhalefete de Türkiye'ye de bir saygısızlık. Lütfen eleştirenleri, muhalefeti bir parça dinlesinler. Bu boş sıralar bu Meclis'e yakışmıyor. Muhalefete de saygısızlık oluyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'deki 2024 yılı bütçe görüşmeleri başlamasına rağmen AKP milletvekillerinin Genel Kurul'da bulunmamasına tepki gösterdi. Mahir, Meclis'te yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün bütçenin ilk günü. Çok kıymetli iki Genel Başkanımız parlamentoda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı sunum yaptı ve yürütme ve AKP Grubu bu bütçeyi savunacak, bizler de eleştireceğiz. Ama şu anda gazeteciler bizi takip ediyor, Türkiye bizi izliyor. Az önce AKP Grubu'nda 7 kişi vardı. Bu bütçeye de muhalefete de Türkiye'ye de bir saygısızlık. Lütfen eleştirenleri, muhalefeti bir parça dinlesinler. Bu boş sıralar bu Meclis'e yakışmıyor. Muhalefete de saygısızlık oluyor."