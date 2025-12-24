CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Tarihte İlk Kez Türkiye Cumhuriyeti'nde Asgari Ücret Açıklandığı Gün Açlık Sınırının Altında"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin "Şu anda açlık sınırı 30 bin lira. Bunu CHP hesaplamıyor, TÜRK-İŞ hesaplıyor. İki kez daha ilan edilecek. Bu ay sonunda tahminen 31-32 bin lira olacak. Şubat ayında 33-34 bin lira olacak. ve o gün insanlara verilen para açlık sınırının altı bin lira altında olacak. Tarihte ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'nde asgari ücret açıklandığı gün açlık sınırının altında. 30 bin liranın altında. Böyle bir kötülük, haksızlık, vicdansızlık olmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TELE2'de "Sabah Pusulası" programının canlı yayın konuğu oldu. Silivri Cezaevi'nin önünde yapılan yayında Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Özel, şunları söyledi:

"Buraya ilk geldiğimizde Ergenekon Balyoz davaları vardı. İktidar yine Erdoğan'dı. O zaman da yine çok kudretli arkasında durduğu altına zırhlı kendi Mercedes'i verdiği savcı vardı, Zekeriya Öz'dü onun adı. Bu ülkenin en vatansever askerlerine darbeci yaftası yapıştırıyordu. Bu ülkenin vatanseverlerine casus diyordu, bu ülkenin genel kurmay başkanına suç örgütü lideri, terör örgütü lideri diyordu, bu ülkede şu anda organ nakli konusunda Türkiye bu noktalara geldiyse en öncü kişilerden biri olan Mehmet Haberal'a terör örgütü mensubu diyordu, darbeci diyordu. Mustafa Balbay gibi bir gazeteciye diyordu. Onlar o sırada milletvekiliydiler. İçerideydiler. Erdoğan o zaman Zekeriya Öz'ün arkasında duruyordu. Biz onların arkasında duruyorduk. Şimdi bugün biz buradayız. O gün içeride olanlar, bugün alınları açık, başı dik ismini sayamayacağım nice onurlu insan vatansever insan alınları açık başı dik geziyorlar. Gittikleri her yerde insanlar onlara uğradıkları büyük mağduriyeti hatırlayıp saygı gösteriyorlar ve onlar şu anda bu ülkede alınları açık geziyor.

"Dünyanın en büyük iftirasına karşı onları burada yargılayacağız"

Zekeriya Öz nerede? Erdoğan'ın altına zırhlı kendi Mercedes'ini verdiği Zekeriya Öz yok kaçtı gitti. O Zekeriya Öz ne yaptı? Darbeci dediklerine attığı suçla gitti Erdoğan'a darbe yapmaya çalıştı. FETÖ darbesinin içinde yer aldı. Darbeci dedikleri de demokrasinin arkasına durdu. 15 Temmuz gecesi sen bizi hapse attın deyip Erdoğan'ın karşısına geçen de olmadı. Şimdi biz bir kez daha buradayız. Eskiden farklı olarak dünyanın en büyük duruşma salonunu yapıyorlar. Dünyanın en büyük iftirasını akıllarınca iddianameye dönüştürdüler. Burada iddia edecekler. Biz de dünyanın en büyük iftirasına karşı onları burada yargılayacağız."

"Merdan Yanardağ, demokrat, özgürlükçü çizgisini sürdürüyor"

Gazeteci Merdan Yanardağ'un tutukluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları kaydetti:

"Siz, Merdan Bey kadar moralli değilsiniz dışarıda. Çünkü siz ona üzülüyorsunuz. TELE2'ye üzülüyorsunuz. Merdan Bey de diyor ki 'Biz ne mücadelelerden geçtik. Bunlar da gelir geçer. Önemli olan dik durmak. Baş eğmemek. ve tarih önünde haklı duruşu sürdürmek' diyor. Bu dördüncü farklı herhalde tutuklu olduğu zaman da Merdan Yanardağ'ı ziyaret ediyoruz. Ama suçlamalar değişiyor, suçlayanlar değişiyor. Dün mesela 'PKK'yı övüyorsun' diye içeri atmaya çalışılırken Merdan Yanardağ, aynı çizgisini sürdürüyor, demokrat çizgisini sürdürüyor, özgürlükçü, barışı savunan çizgiyi sürdürüyor. Dün ona terörist diyenler, terör örgütünü övüyorsun diyenler bugün o terör örgütüyle terör örgütünün kurucusuyla müzakere ediyorlar, görüşüyorlar, münfesih kendini feshetmiş bir terör örgütü olarak ona özel bir yasa çıkarmayı planlıyorlar. Merdan Yanardağ da yine kendi doğrultusunda duruyor."

"Bu memlekette Erdoğan dışında birine fatura kesmek Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmektir"

2026 yılında 28 bin 75 lira olarak uygulanacak asgari ücrete ilişkin de görüşlerin açıklayan Özel, şöyle devam etti:

"Mehmet Şimşek bir şey yapmıyor. Önceki Nebati de bir şey yapmadı. Nebati ne yaptıysa Erdoğan yüzünden yaptı. Mehmet Şimşek ne yapıyorsa Erdoğan yüzünden yapıyor. Bu memlekette Erdoğan dışında birine fatura kesmek Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmektir. Yani bunların hepsini atayan o olduğuna göre ve Mehmet Şimşek sadece Erdoğan'ın sürecinde yükü Erdoğan'ın sırtından almak için algı operasyonları yapılır, efendim işte 'Erdoğan vermek istiyor da Mehmet Şimşek direniyor.' Erdoğan'a bugüne kadar kim direnmiş de Mehmet Şimşek direniyor? Mehmet Şimşek'i aldı, dışarıya attı. Hatta peşinden 'Hırsız' dedi Erdoğan Mehmet Şimşek'e. Bütün kayıtlarda var. Mehmet Şimşek'i görevden aldıktan sonra Mehmet Şimşek'i hırsızlıkla itham etti. Sonra Nebati'yi getirdi, 'Nas var' dedi. 'Faiz yükselmeyecek' dedi. Oysa hepimiz hatırlayalım, şimdi Kovid sırasında bütün dünyada enflasyonist bir baskı ortaya çıktı. Avrupa'da ortalama üç olan enflasyonlar altıya yediye çıktı. Avrupa paniğe kapıldı hemen. Çünkü biliyorlar ki enflasyon öyle bir beladır, hemen başını ezmezsen o gelir senin başını ezer. Canını okur senin. Bütün dünya üç olan enflasyon altı mı oldu, enflasyonla mücadele etmek için faizi enflasyon üçken faizde üç civarındaysa altta olduğunda enflasyon faizi yediye çıkardılar ki enflasyonist baskıdan kurtulsunlar. Millet parayı harcamak yerine, enflasyona karşı, yani paranın değer kaybedecek olmasına karşı kendince tedbirler almak yerine parayı sistemin içine çektiler. Bankalara çektiler. 'Sen ver parayı bize enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz seni' dediler ve enflasyonu frenlediler. Sonra da bugünkü durumunu düşürdüler. Bütün dünya böyle yaptı. Bir işin eğitimini almış herkes dünyada aynı şeyi yaptı. Enflasyona karşı faiz silahını kullandılar ve mani oldular enflasyona.

"Enflasyonun yüzde 60-62 olduğunu biliyoruz"

Bir tek Türkiye'de Erdoğan 'Ben bilirim' dediği için göürünüşte 'Nas' var yani Müslümanlıkta faiz haramdır sözünün arkasına durarak faizler arttırılmayacak diyerek enflasyonun fırlamasına seyirci kaldı. Daha doğrusu göz yumdu. İşine geldi. Bu enflasyonun fırlamasıyla birlikte neler geldi başımıza? Mesela döviz fırladı durdurmak için kur korumalı mevduat dedik. Sizin cebinizden aldı, parası olanların cebine yoksuldan alıp zengine para verdi. Hepimizden alıp çok büyük paraları oraya verdi. Ama o sırada enflasyonu tutmayarak, piyasada parayı bolarttı tüketici güven endeksini geçici ve yanıltıcı şekilde yükseltti, tüketici kendini güvende hissetti çünkü bolca para vardı o sırada, çünkü faiz silahını kullanmadığı için bütün para meydandaydı. Elinde üç kuruş parası olan 'Bu para değer kaybedecek' deyip harcamaya yöneldi. O sırada mesela çok parası olanlar parayı korumak için eve yönelince ev fiyatları fırladı, kiralar da fırladı. Ama bunların hepsini Erdoğan seçimi bir kez daha kazanabilmek için yaptı. O günlerde ne diyordu mesela? Enflasyon yüksekken 'Asgari ücreti yılda dört kere zamlayabiliriz' diyordu. Seçimden sonra asgari ücrete yapılması gereken aralık zammı dışında hiç zam yapmadı. Ne o sene ne takip eden sene, ne bu sene. ve asgari ücretliyi perişan halde bıraktı. O gün Nebati'ye faizi kullandırtmayıp o komik komik lafları ediyordu, şimdi de Mehmet Şimşek'i Nebati'yi götürüp arkasından laf söylediği, görevden aldığı için veya kendisi duygusal olarak bunlardan uzaklaşıp gittiği için arkasından laf söylediği Mehmet Şimşek'i getirdi. Mehmet Şimşek de dedi ki 'Bunlar irrasyoneldi. Şimdi ben rasyonel işler yapacağım.' İşin kötüsü, iş öyle bir çığırından çıkmıştı ki, yüzde 80'lere varan enflasyonu güya TÜİK'e göre şimdi 30'a kadar düşürebildiler ama esasında bu enflasyonun yüzde 60-62 olduğunu biliyoruz."

"Bir kere asgari ücretliye tarihin en büyük kazığını geçen sene atmışlardı şimdi devam ettiriyorlar"

Bir kere asgari ücretliye tarihin en büyük kazığını geçen sene atmışlardı şimdi devam ettiriyorlar. Nedir? Asgari ücrete yetmez ama enflasyon oranında zam veriliyordu, geleneklere göre. TÜİK enflasyonu, aradaki fark yine cepten çıkıyordu falan. Geçen sene gerçekleşen enflasyona göre değil beklenti enflasyonuna göre. Yani beklenti ne? Mehmet Şimşek'in enflasyonu yüzde 30'da tutmasıydı geçen sene, beklenti. Ama 45 olmuştu, yüzde 15'i asgari ücretlinin cebinden çaldılar. Bu sene enflasyon şu anda TÜİK'e sorarsan yüzde 33, bunlar ama yüzde 16'ya göre hesap yapıyorlar ve enflasyonun 16'ya düşeceğine göre hesapla, yüzde 27 zam verdiler. ve bugün verdikleri zam iki ay sonra cebe girecek. Şubat ayında parayı alacak ve o parayı şubatta harcayacak. Şu anda açlık sınırı 30 bin lira. Bunu CHP hesaplamıyor. TÜRK-İŞ hesaplıyor. Yıllardır TÜRK-İŞ hesaplıyor. Aynı kriterlerle hesaplıyor. İki kez daha ilan edilecek. Bu ay sonunda tahminen 31-32 bin lira olacak. Şubat ayında 33-34 bin lira olacak. ve o gün insanlara verilen para açlık sınırının altı bin lira altında olacak. Tarihte ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'nde asgari ücret açıklandığı gün açlık sınırının altında. 30 bin liranın altında. Böyle bir kötülük, haksızlık, vicdansızlık olmaz.

CHP geçen sene 30 demişti. Yüzde 30 enflasyon bu sene 39 diyor. Aslında doğrusu buna refah payı vermek, büyümeden pay vermek yani bugün için gerçek anlamda asgari ücret 30 olsa 39 yapmanız da yetmez insanlara. 42-45 yapmalısınız ki Türkiye büyürken o küçülmesin. Türkiye büyük bir ülke ve ekonomisi öyle ya da böyle bunlara rağmen büyüyor zaten, bunların yanlışlarına rağmen.

"Oluşturulan komisyon vicdani bir şekilde çalışmıyor"

Oluşturulan komisyon hukuki veya oluşturulan komisyon vicdani bir şekilde çalışmıyor. Bu komisyon 1980 öncesi hükümet, işçi, işverenin birlikte oluşturulduğu, Ecevit'in işçiyle anlaşıp işverenden istediği zammı aldığı günlerden kalan bir sistem. Şimdi asgari ücreti işveren verecek ya Karaoğlan Ecevit işçiyle beraber kol kola girip işçinin hak ettiği zammı alıyordu. Şimdi işçiden taraf olan değil, patrondan taraf olanlar geldiği için iktidara, bunlar patronla anlaşıp işçiye istedikleri ücreti veriyorlar. Bir kere vatandaş bunu bilsin. Bu asgari ücret komisyonunun yapısı değişmelidir. Çünkü bu tip vicdansızlar geldiğinde dün işte oturdular ortalıkta işçi yok, işverenle baş başa verdiler, b asgari ücreti, korkunç sefalet ücretini işçiye dayattılar. Biz işçinin temsil edildiği ve hakkıyla temsil edildiği bir asgari ücret tespit komisyonu için herhalde dokuz maddelik bir kanun teklifini arkadaşlarımız Meclis'e verdiler. Kendimizin hükümet programında da ilk yıl yani ilk asgari ücret belirlenirken uygulanmak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun emekten ve emekçiden yana oluşturulmasına ilişkin bir hazırlığımız var. Bunu hemen ilk 100-150 gün içinde seçimden sonra belirlenecek ilk asgari ücret de bunu hayata geçireceğiz."

"'Bu asgari ücretten rahatsızım' diyen bütün emekçileri Kağıthane mitingine davet ediyoruz"

Özgür Özel, açıklanan bu asgari ücrete yönelik "CHP bugün için ne yapacak" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Kanunlar çıktıktan 60 gün içinde bozdurulabiliyor Anayasa Mahkemesi başvurursanız. Bu asgari ücret tespit komisyonuyla ilgili kanuna şu anda bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ama biz buna yapabileceğimiz itirazı nerede yapacağız? Doğru zeminde yapacağız. Dedik ya bütçede 'Eğer bu Meclis milletin Meclis'in olmaktan çıkmış sarayın Meclis'i haline dönüşmüşse, burada sarayın dedikleri oluyor milletin dedikleri olmuyorsa artık Meclis sokaklardır, meydanlardır' dedik. Bugün asgari ücretin ilanından sonra aynı zamanda da 2025 yılının son mitingi, son eylemi Kağıthane'de. Bugün akşam 19.30'da. Ben 'Bu asgari ücretten rahatsızım' diyen bütün emekçileri Kağıthane mitingine davet ediyoruz. Bu asgari ücret Türkiye'de Avrupa'daki gibi başlangıç ücreti değil.

Avrupa'da asgari ücret, dünyada asgari ücret şöyle bir ücrettir: İlk işe girdiğinde alırsın, kıdemle birlikte hızla uzaklaşırsın. Asgari ücret ilk bir yıl çalışanların aldığı en düşük ücrettir. Kıdemlenen asgari ücretten uzaklaşır. Türkiye'de yüzde 55 bazı hesaplara göre yüzde 60-62 asgari ücret alıyor. Türkiye'de asgari ücret bir temel ücret olmuş durumda. İkincisi Türkiye'de asgari ücret, belirleyici ücret olmuş durumda. Nasıl? Kişi mesela asgari ücrete ne kadar zam yapılıyorsa kaç yaptı şimdi yüzde 27, 50 bin lira maaş alan beyaz yakalıya da yüzde 27 yapılıyor Türkiye'de. Asgari ücrete gelen oran kadar hatta bazen asgari ücrete 27 geldi, 50 bin lira maaş alan beyaz yakalıya 27 de yapmıyor, 25-20 yapıyor.

Asgari ücret yukarıdan aşağı doğru bastırıla bastırıla, normalde rakam yanlış olmasın aklımdaki bu ama bir iki yanılma payı olabilir, Almanya'da çalışanların yüzde 9'u asgari ücret alırken Türkiye'de çalışanların yüzde 55'i asgari ücret alıyor. Yani Avrupa ülkelerinde bu rakam hep yüzde 10'un altında çünkü başlangıç ücreti bu."

"Hadi Kasımpaşalılık yap, kaçma, gel, Mart ayında seçim yapalım"

Erken seçim talebini yineleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Eninde sonunda seçim olacak. Ama biz var gücümüzle erken seçim sandığı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Onlar da var güçleriyle sandıktan kaçmaya çalışacaklar. Çünkü bugün sandık kurulsa bu iktidar gidiyor yerine asgari ücreti 39 bin lira ilk elden yapacak olan en düşük emekli maaşını 39 bin lira yapacak olan ve devamında asgari ücrete enflasyonun üzerinde refah payı büyüme payı verecek olan yani yoksuldan alıp zenginden verenlerin gideceği, zenginden alıp yoksulları yoksulluktan kurtaranların geleceği bir iktidar gelecek.

O yüzden Tayyip Erdoğan her yerde konuşuyor, her yerde meydan okuyor falan filan, bir zamanların o hani Kasımpaşalısı. Hadi gel bir Kasımpaşalılık yap, gel. Sana diyorum ki 'Millet seni istemiyor.' Erken seçim olursa da gelip aday olma imkanın var. Kaçma, gel. Ne zaman istiyorsa. Diyorlar 'Karda kışta olmaz.' Tamam mart ayında gelsin seçim yapalım. Görelim bakalım bu millet kimi istiyor, kimi istemiyor."

(Sürecek)