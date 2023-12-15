CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yargı süreci başlıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yargı sürecinin başlayacağının açıklandığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Evladımız Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan, ardından yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yargı sürecinin başlayacağı açıklandı. Günlerce üstünü kapatmaya çalıştıkları, kusuru mağdurda aradıkları, tepkiler sonucu adım atmaya mecbur kaldıkları bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yargı sürecinin başlayacağının açıklandığını belirterek, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Evladımız Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan, ardından yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yargı sürecinin başlayacağı açıklandı. Günlerce üstünü kapatmaya çalıştıkları, kusuru mağdurda aradıkları, tepkiler sonucu adım atmaya mecbur kaldıkları bu olayın peşini bırakmayacağız"