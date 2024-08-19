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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut'tan eczanelere yönelik denetim eleştirisi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, eczanelere yönelik denetimlerin adil olmadığını belirterek eleştirilerde bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, iktidara yakın şirketlerin borçlarının silinip eczanelere yönelik denetimlerin adil olarak yapılmadığını belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı müfettişler adeta eczacıların ümüğüne yapıştı, eczane pratiğini bilmemekten kaynaklı adil olmayan, orantısız, fahiş cezalar kesiliyor. Baskın gibi gerçekleştirilen vergi denetimleri, eczacıların sağlık hizmeti vermesini engelliyor" dedi.

Burhanettin Bulut, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ağustos ayı başında tüm yurt genelinde serbest eczanelerde mali açıdan denetime başlandığını belirterek, bu konuda yazılı açıklama yaptı.

"Eczane pratiğini bilmemekten kaynaklı bir tutumun sonucu olarak eczanelere adil olmayan, orantısız, fahiş cezalar kesiliyor" ifadelerini kullanan Bulut, halk sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için hizmet veren eczanelerde mali açıdan her şeyin kayıt altında olduğunu belirtti. Bulut, şunları kaydetti:

"Eczanelere baskın yaparak, kamuoyunda 'eczacılar vergi kaçırıyor' algısını yaratıyor"

"Eczacılar vergi ödemesinde en güvenilir meslek gruplarından bir tanesi. Eczaneler her yıl belirli kurumlar tarafından zaten denetleniyor. Eczacı sattığı her ilacı devlete fatura ediyor. Faturası, ilacın girişi, çıkışı her şey kalemi kalemine belli. Eczacı, 'beni denetlemeyin' demiyor ama vergi denetimleri tüm sektörlere yönelik adil, şeffaf ve hakkaniyetli şekilde olmalı. Eczanelere baskın yaparak, kamuoyunda 'eczacılar vergi kaçırıyor' algısını yaratmak, eczacıya hiç hak etmediği bu muameleyi layık görmek mesleğe zarar veriyor. Mesleğe zarar verdiği gibi halkın birinci basamak sağlık danışmanı olarak önemli bir görev yürüten eczacılara olan güveni sarsma tehlikesi de taşıyor. Baskın gibi gerçekleştirilen vergi denetimleri, eczacıların sağlık hizmeti vermesini engelliyor."

"Eczacılar adeta cezalandırılıyor"

Burhanettin Bulut, eczanelere yüksek miktarlarda cezalar kesildiğine ilişkin geri dönüşler aldığını belirtirken, "birçok şirketin vergi vermezken tek kuruş vergi borcu olmayan eczacıların adeta cezalandırıldığını" ifade etti.

Reçete ve fiş sayısına bakarak, yazar kasa entegrasyonu sorunundan dolayı, fiş rulosunun standart olmamasından dolayı eczacıya cezalar kesildiğini vurgulayan Bulut, "Hastalara sonradan yazdırılmak üzere emanet verildiği için fişi kesilmemiş ilaçlara; çıkmayan SGK reçetelerine fiş kesilmediği için cezalar kesiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı müfettişlerin eczacıların ümüğüne yapışması kabul edilemez. Müfettişler vergisini zamanında ödeyen eczacılarla vakit kaybedeceğine yılı matrahsız geçiren şirketlerin peşine düşsün" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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