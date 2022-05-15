Çeşme'deki korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kayıp ihbarıyla aranırken bir süre sonra cesedi bulunan Adem Tan'ın (66) öldürülmesiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Tan'ın başına keserle vurularak öldürüldüğü ve cinayeti işlediği tespit edilen 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Çeşme ilçesinde bir inşaatta bekçi olarak çalışan Adem Tan, 12 Mayıs sabah saatlerinde, kısa bir süre sonra döneceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Tan'ın eve geri dönmemesi üzerine yakınları polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Tan'ın bulunması için çalışma başlatan polis, Adem Tan'ın cansız bedenini Mamur Baba bölgesinde buldu. İncelemede, Tan'ın başına sert bir cisimle vurulması sonucu öldürüldüğü belirlendi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tan'ın yakınlarının ifadesine başvurdu. Çalışmalar sonucunda, Adem Tan'ın Ü.G. ve N.T. tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Öte yandan, tutuklanarak cezaevine gönderilen Ü.G.'nin kardeşi S.G.'nin 2 yıl önce komşusu ile gürültü nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.