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Çankırı'da eğitimlerini tamamlayan 9 hafız icazet aldı

AA - Mehmet Demirci - Güncel
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Çankırı'da eğitimlerini tamamlayan 9 hafız icazet aldı

Çankırı'nın Orta ilçesinde, eğitimlerini tamamlayan 9 hafız için icazet töreni düzenlendi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde, eğitimlerini tamamlayan 9 hafız için icazet töreni düzenlendi.

Orta Pazar Meydanı'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, Şehit Uhud Kadir Işık Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 9 hafıza, icazet belgeleri verildi.

Törende konuşan Kaymakam Mehmet Ali Uzun, hafız olan gençleri ve emeği geçen herkesi tebrik ettiğini söyledi.

İcazetlerini alan gençlerin topluma güzel örnek olduğunu belirten Uzun, gençlerin ilim yolunda devam ederek Kur'an'ın kutsal mesajını iletmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay da duygu dolu bir tören olduğunu belirterek, hafızlık sürecinin zor bir süreç olduğunu, icazet alan gençleri tebrik ettiğini kaydetti.

Törene, Diyanet İşleri Başkanlığı Uzmanı Ramazan Dağlı, İl Müftüsü Bürhan Keleş, Orta İlçe Müftüsü Sami Kencik, belde belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

AA / Mehmet Demirci - Güncel

Mehmet Ali Uzun Hisarcık Çankırı Güncel Haberler

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