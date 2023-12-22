Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi turizme kazandırıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Çankırı'da uzun yıllardır atıl vaziyetteki Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi, restorasyon çalışmasının ardından turizme kazandırıldı. Osmanlı döneminde yapıldığı tahmin edilen ve bir medresenin kütüphanesi olan yapı, Çankırı Belediyesinin restorasyonuyla ayağa kaldırıldı.

Çankırı'da uzun yıllardır atıl vaziyetteki Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi, restorasyon çalışmasının ardından turizme kazandırıldı.

Osmanlı döneminde yapıldığı tahmin edilen ve bir medresenin kütüphanesi olan yapı, Çankırı Belediyesinin restorasyonuyla ayağa kaldırıldı.

Alibey Mahallesi'ndeki Kütüphanenin açılışında bir konuşma yapan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, farklı ve köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış toprakların emanetçisi olduklarını söyledi.

Kentin birçok yerinde miras bırakılmış değerler bulunduğunu belirten Esen, "Alibey Mahallemiz de bu açıdan çok bereketli. Sultan Abdulhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yılı münasebetiyle Anadolu'nun farklı illerine gönderilen saat kulelerinden biri de bizim şehrimizde. Halk arasında buraya 'Çan saati' de deniyor. Göreve geldiğimizde dört taraftaki saatlerin hiçbiri çalışmıyordu. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle tarihi çan saatimizi restore ederek 28 yıl sonra tekrar çalışır hale getirdik." dedi.

Çan saatinin restorasyonun ardından Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi'ni gün yüzüne çıkarmak için çalıştıklarını anlatan Esen, "Çan saati ve kütüphane olmak üzere iki bölümden oluşan ve yaklaşık 2,5 milyon liraya mal ettiğimiz bu çalışmamızı 540 metrekare alanda gerçekleştirdik. Mecbur Efendi'den kalma taş binamızı da yapısına uygun olarak restore ettik. Alibey Mahallesi'ndeki iki tarihi eseri ayağa kaldırdığımız için mutluyuz, gururluyuz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından dua edildi, kurdele kesilerek kütüphanene gezildi.

Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Hakkı Esen Osmanlı Çankırı Kültür Valilik Belediye Turizm Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ilıman geniş yapraklı bitki örtüsü özellikleri neler? Ilıman bitki örtüsü hangi iklimlerde görülür? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ekvatoral yağmur ormanları bitki örtüsü özellikleri! Ekvatoral orman hangi iklimde görülür? 25 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık resmi tatil var mı, okullar tatil olacak mı? Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli? CANLI-GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Can Atalay tahliye oldu mu? Can Atalay tahliye edildi mi, çıkarıldı mı? Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu? 22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu mu? Kızıl Goncalar dizisine RTÜK neden inceleme başlattı? RTÜK Kızıl Goncalar dizisi kararı nedir? Damla Ersubaşı eşi kim? Mustafa Can Keser kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı boşandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title