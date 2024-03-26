Çanakkale'de Telef Olan Köpekler Çöp Konteynerine Atıldı İddiası

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde barınakta veya sokakta farklı nedenlerle telef olan 3 köpeğin, belediye ekiplerince çöp konteynerine atıldığı iddia edildi.

Sanayi sitesinin karşısında iş yeri bulunan esnaf Şenol Tosun, yaptığı açıklamada, belediyenin hayvan barınağına ait araçtan inen görevlilerin konteynere poşetle çöp attığını fark ettiğini söyledi.

Görevliler gittikten sonra çöp konteynerine yaklaşınca kötü kokular geldiğini, poşetlerin içinde ölmüş 3 köpeğin bulunduğunu gördüğünü belirten Tosun, çevredeki esnaf arkadaşlarıyla durumu paylaştığını anlattı. Tosun, bölgeye gelen veterinerin, köpeklerin farklı nedenlerle öldüğünü söylediğini ifade etti.

Çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülenen olayla ilgili açıklama yapan hayvanseverler ise telef olan köpeklerin çukur açılıp gömülmesi yerine çöp konteynerine atılmasına tepki gösterdi.

Gelibolu Belediyesince olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.