Çanakkale'de Kadınlara Özel Tarihi Kahve Buluşması

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki tarihi kahve, eğlenmeleri için yılda bir kez kadınlara tahsis ediliyor.

Karainebeyli köyünde yaşayan kadınlar ile ilçede faaliyet gösteren Gelibolu Kadınlar Derneği üyeleri, yılda bir kez tarihi köy kahvesinde bir araya geliyor.

Bu yıl Karainebeyli Köyü Muhtarı Ali Yıldırım'ın düzenlediği etkinlikte buluşan kadınlar, yöresel giysilerle katıldıkları eğlencede müzik eşliğinde türküler söyleyip, oyunlar oynadı.

Gelibolu Kadınlar Derneği Başkanı Buket Yılmaz Tümer, yılda bir kez de olsa bu tür etkinliklerin kadınları bir araya getirdiğini dile getirdi.