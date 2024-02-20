Çanakkale'de İlkokul Öğrencilerine İhmal ve İstismar Semineri Verildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ilkokul öğrencilerine ihmal ve istismar konularında seminer verildi.

Toplumda çocuk ihmali ve istismarı konusunda farkındalık oluşturmak, ihmal ve istismarı tanımak ve karşılaşılan vakalarda yasal boyutun nasıl işlediği konusunda bilgilendirmede bulunmak amacıyla Gelibolu 26 Kasım İlkokulu'nda semine düzenlendi.

Sınıf öğretmeni Şenay Kuseyri, seminerde öğrencileri çocuk ihmal ve istismarı konularında bilgilendirdi.

Çocuklara mahremiyet eğitiminin de verildiği seminer sonunda okul müdürü Cem Kayalı, Kuseyri'ye teşekkür etti.