Çanakkale'de Günlük Kiralık Evde Gasp Olayı: 3 Tutuklama

Çanakkale'de izinsiz girdikleri günlük kiralık evde gasp olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yalova'dan bir arkadaşıyla klip çekimi için geldikleri Çanakkale'de ev kiralayan N.K, polise başvurarak gasbedildiğini öne sürdü.

Eve izinsiz giren kişilerin, boğazına bıçak dayadığını, ölümle tehdit ettiğini, klipte kullanmak için getirdiği imitasyon 40 bin dolar ve üzerindeki cep telefonu, kulaklık ile cüzdanını gasbettiğini öne süren N.K'nin şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışma sonucu olaya karıştıkları belirlenen şüpheliler İ.G, O.T, T.C, D.K, H.K, Y.S. ve Y.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden D.K, emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen H.K, T.C. ve İ.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 zanlı ise serbest bırakıldı.