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Çanakkale Boğazı ve Adalarında Sefer Sayıları Artırılıyor

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Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan firma, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Gökçeada ve Bozcaada seferlerini artıracak.

GESTAŞ Deniz Ulaşım firmasından yapılan açıklamaya göre, 6-14 Nisan tarihlerinde karşılıklı seferlerin yapıldığı adalar ile boğaz hatlarında ayrı tarife uygulanacak.

Tatilci yoğunluğunun beklendiği bu süreçte adalara ulaşımda ziyaretçilerin mağdur olmaması için günlük sefer sayıları Kabatepe-Gökçeada hattında 18, Geyikli-Bozcaada hattında 24 olarak planlandı.

Boğaz hattında yoğunluk durumuna göre ek seferler yapılabilecek.

Güncel sefer bilgisine "www.gdu.com.tr" web adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Boğazı Ramazan Bayramı Bozcaada Ulaşım Turizm Güncel Haberler

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