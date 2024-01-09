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Çanakkale Boğazı'nda Trafiğe Kapatma Kararı

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Çanakkale Boğazı'nda kötü hava koşulları ve akıntı nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Gemi geçişleri saat 13.30'da durduruldu ve gemiler demir bölgelerinde bekletiliyor.

ÇANAKKALE'de kötü hava koşulları ve akıntı nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı.

Çanakkale Boğazı'nda kötü hava koşulları ve akıntı nedeniyle boğaz trafiği saat 13.30 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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