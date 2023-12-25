Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı. Tekne, Eceabat Limanı'na emniyetle yerleştirildi.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, 13 metre uzunluğundaki teknenin Akbaş açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine KIYEM-13 hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi.
Ekiplerce kurtarılan tekne, Eceabat Limanı'na emniyetle yerleştirildi.