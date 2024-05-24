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Çad'da Allamaye Halina başbakan olarak atandı

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Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Allamaye Halina'yı başbakan olarak atadı. Halina daha önce devlet protokolü genel müdürü olarak görev yapmıştı.

Çad'da 6 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimi sonrası Allamaye Halina'nın başbakan olarak atandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan basın açıklamasında, Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun, Halina'yı başbakan olarak atadığı duyuruldu.

Halina'nın daha önce eski devlet protokolü genel müdürü olarak görev yaptığı bilgisi paylaşılan açıklamada, hükümeti "mümkün olduğunca çabuk" kurmasının gerektiği belirtildi.

Çad'da 6 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminden İtno yüzde 61,3 oyla birinci, Succes Masra yüzde 18,53 ile ikinci, Pahimi Padacke Albert de yüzde 16,91 ile üçüncü çıkmıştı.

Çad'da muhalefet lideri ve geçiş dönemi Başbakanı Succes Masra, cumhurbaşkanı seçimini kaybettiğini kabullenerek 22 Mayıs'ta istifa etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

İdris Debi Çad Politika Dünya Güncel Haberler

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