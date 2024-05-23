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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Büyükelçisi Noni Zurainah Haji, Somali Büyükelçisi Fathudin Ali Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho'yu kabul etti. Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra her bir büyükelçiyle ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Büyükelçisi Noni Zurainah Haji, Somali Büyükelçisi Fathudin Ali Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Brunei Büyükelçisi Haji, Somali Büyükelçisi Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Sancho ile ayrı ayrı görüştü.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ali Muhammed Somali Diplomasi Politika Güncel Haberler

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