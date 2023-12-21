Bursa'da Sandalye İmalathanesinde İş Kazası: İşaret Parmak Koptu
Bursa'da bir sandalye imalathanesinde meydana gelen iş kazasında, Hacı B. adlı işçi sol elini kesim makinesine kaptırarak işaret parmağını kaybetti. İlk müdahalesi yapılan işçi, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
BURSA'da, sandalye imalathanesinde kesim makinesine sol elini kaptıran Hacı B.'nin (44), işaret parmağı koptu. Hacı B., parmağıyla hastaneye kaldırıldı.
Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 25'inci Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren sandalye imalathanesinde meydana geldi. Hacı B., çalıştığı kesim makinesine sol elini kaptırdı. Mesai arkadaşlarının kurtardığı Hacı B.'nin işaret parmağı koptu. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Hacı B., buradaki ilk müdahalesinin ardından, ambulansla, kopan parmağı dikilmek üzere, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.