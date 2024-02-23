Bursa'da 'Bitmeyen Ödevimiz Gazze' Paneli Düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Filistin İnisiyatifi ve Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu işbirliğiyle "Bitmeyen Ödevimiz Gazze" paneli düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) gerçekleştirilen programda yazar, gazeteci, avukat ve araştırmacı konuşmacılar yer aldı.

Panelde Ümit Sönmez, Ersin Çelik, Merve Safa Likoğlu, İsmail Kılıçarslan, Enes Yalman, Nur Haktan, Gülden Sönmez, Tülay Gökçimen, Ahmet Faruk Asa, Süleyman Ragıp Yazıcılar ve Nuriye Çakmak Çelik ile Feyza Nur Osmic, Gazze'de yaşanan olaylara ilişkin gözlemlerini ve bilgilerini paylaştı.