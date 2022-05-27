Bursa'da bıçakla yaralanan lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Bursa'da bıçakla yaralanan lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı

AA - Uğur Ulu - Güncel
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Bursa'da bıçakla yaralanan lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da kavga sırasında bıçakla bacağından yaralanan lise öğrencisi tedavi altına alındı.

Bursa'da kavga sırasında bıçakla bacağından yaralanan lise öğrencisi tedavi altına alındı.

Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'nde lise öğrencileri E.M. (16) ile F.K.G. (17) arasında tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine E.M. tarafından bıçaklandığı iddia edilen F.K.G. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan F.K.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince gözaltına alınan E.M. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Uğur Ulu - Güncel

kavga, Bursa, Güncel, Haberler

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