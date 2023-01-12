Burdur'da şiddetli yağış; evler ve tarım arazileri su altında kaldı

BURDUR'un Bucak ilçesinde şiddetli yağış sonrası dere taştı. Sel sularının dolduğu yerleşim yerleri ve tarım arazilerinde zarar meydana geldi.

Bucak ilçesi ve çevresinde dün sabah saatlerinde başlayarak gün boyu süren şiddetli yağış, bugün de etkisini sürdürdü. Şiddetli yağış sonrası ilçeye bağlı Boğazköy'ün içinden geçen dere taştı. Köydeki çok sayıda ev, ahır, ekili ve dikili alan sel sularının altında kaldı. Her yıl aşırı yağışlarla birlikte aynı senaryonun yaşandığını söyleyen köylüler, yıllardır yaşadıkları sorunun çözümü için destek beklediklerini aktardı. Yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının köyün içinden geçen derede taşkına neden olduğunu vurgulayan köylüler, derenin ıslah edilerek yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Antalya- Burdur kara yolu kenarında bulunan DSİ kanalına bağlanmasını istedi.

Boğazköy Muhtar vekili İsmail Gökkara da, "Dağdan gelen derenin Antalya- Burdur kara yolu yanında bulunan DSİ kanalına bağlanması gerekiyor. Derenin geçeceği yerdeki tarla sahiplerinden feragat isteniyor. Bir kısım vatandaş feragat verirken, bir kısmı vermiyor. Dere yapılamadığı için her yıl ova bölgesine yapılan evler, ahırlar, ekili ve dikili sahalar sular altında kalıyor. Sorun derenin DSİ kanalına bağlanması ile sona erecek" dedi.