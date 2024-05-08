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Burdur'da okulda parmağı sınıfın akıllı tahtasına sıkışan öğrenci AFAD ekibince kurtarıldı

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Halıcılar köyü İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi E.T.'nin parmağı akıllı tahtanın altındaki saçtaki boşluğa sıkıştı. Kendi imkanlarıyla öğrencinin parmağını sıkıştığı yerden çıkaramayan okul idaresi durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Okula giden AFAD ekibi, öğrencinin parmağını sıkıştığı yerden çıkarttı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Burdur'da okulda parmağı sınıfın akıllı tahtasına sıkışan öğrenci AFAD ekibince kurtarıldı.

Halıcılar köyü İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi E.T.'nin parmağı akıllı tahtanın altındaki saçtaki boşluğa sıkıştı.

Kendi imkanlarıyla öğrencinin parmağını sıkıştığı yerden çıkaramayan okul idaresi durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Okula giden AFAD ekibi, öğrencinin parmağını sıkıştığı yerden çıkarttı.

Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Burdur AFAD Acil Durum Eğitim Güncel Haberler

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