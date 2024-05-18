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Burdur'da Marketten 2 Milyon 850 Bin Lira Değerinde Gıda Çalındı

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Burdur'da bir marketten 2 milyon 850 bin lira değerinde gıda çalındığı iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı. İki zanlı tutuklandı.

Burdur'da marketten 2 milyon 850 bin lira değerinde gıda çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kentteki bir marketin iki deposunda gıda malzemelerinin azalması üzerine yapılan ihbar sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, aralarında marketin eski çalışanının da olduğu 4 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin depo olarak kullandıkları yerde markete ait çay, yağ ve toz şeker ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından B.C. (32), M.E.S. (30), G.K. (29) ve A.K.(27) adliyede sevk edildi.

Zanlılardan B.C. ile A.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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