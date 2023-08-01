Buharkent'te erkenci taze incir hasadı başladı

AYDIN İncirin başkenti Aydın'da hasat heyecanı başlarken, özenle toplanan Sarı Lop ve Bursa Siyahı cinsi incirler tüketiciye ulaştırılmaya başlandı. Bölgenin en önemli ihracat ürünü olan incirde bu sezon yaklaşık 25 bin ton rekolte bekleniyor.

Aydın'ın tadıyla damaklarda iz bırakan lezzeti İncirin hasat zamanı başladı. Taze incirin başkenti Buharkent'te erken saatlerde başlayan toplama işleminin ardından römorklara doldurulan kasalardaki taze incirler önce toptancı haline, ardından da kamyonlara yüklenerek başta Türkiye olmak üzere dünyaya gönderiliyor.

İncirin üretildiği diğer bölgelere göre ortalama 15 gün civarında erken hasat yapılan Buharkent inciri, bu erkenciliği ile ilçeye önemli bir ekonomik katkı sağlıyor. Bu sene havaların geç ısınması nedeniyle hasadı geciken taze incirde sezonun açılması ile yüzler de gülüyor. Tüccarların incir bahçelerine gelerek satın aldığı aroması, lezzeti, rengi ve kukusuyla bir marka olan taze incirlerin sofralara ulaşması için adeta zamanla yarışılıyor. Üreticinin, tüccarın ve tüketicinin memnun olduğu ve sezonda rekoltenin 25 bin ile 30 bin ton arasında gerçekleştirileceği taze incirde yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ihracat geliri bekleniyor.

"En önemli değerimiz aslında incirdir"

Dünyada taze incirin en kalitelisinin yetiştirildiği bölgenin Buharkent olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Dünyada taze incirin en kalitelisinin yetiştirildiği bölge olan Buharkent'te taze incir hasadı başladı. Tabii Aydın İnciri dünyanın en kaliteli inciri. Buharkent'te Aydın'da ilk incir hasadının yapıldığı yerdir. Erkenci incirlerimiz olan sarı lop ve bursa siyahı incirlerimizin hasadı, diğer bölgelere göre yaklaşık bir hafta 15 gün önce yapılır. Buharkent açısından ekonomik değeri çok yüksek olan ve ilçe ekonomimize can veren en önemli ürünümüzdür. En önemli değerimiz aslında incirdir. O yüzden herkeste bu dönemde büyük bir heyecan sevinç ve mutluluk yaşanıyor. Hayırlı, bereketli olsun inşallah. Havamız da, mevsim de güzel gidiyor. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Ürünümüzün hak ettiği ekonomik değeri bulmasını ve çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını almasını istiyoruz. Bereketli bir yıl olsun inşallah. Tabii taze incir anlamında baktığımız zaman bizim yoğun olarak hasadını yaptığımız ürün taze incir. Aydın Türkiye'de kuru incir üretiminin en fazla yapıldığı yer. Türkiye'de taze incir üretiminin, toptan ticaretinin yapıldığı tek nokta ise Buharkent'tir. Bizi de farklı kılan unsur budur. Buharkent'te 25 bin ton civarında taze incir üretimi yapılıyor. Aynı zamanda Bursa Siyahı diye adlandırılan, taze olarak toplanan, raf ömrü daha uzun, ihracat özelliği daha fazla olan ürün de Bursa ve diğer illerden 15 gün daha önce hasadının başlandığı için bizim açımızdan çok önemli bir avantajdır. Yani Buharkent'in ekonomisini ayakta tutan en önemli unsur taze incirdir. Vatandaşımız da, çiftçimiz de, üreticimiz de emeğinin karşılığını alsın istiyoruz. Sezonumuz hayırlı, uğurlu, bereketli olsun inşallah" dedi.

"Taze incirde bir numarayız"

Toptancı hali işleten ve incir bahçesinin de sahibi olan üretici Uğur Sancak, "Buharkent'te Sarı Lop olsun, Bursa Siyahı cinsi incir olsun güzel bir pazarımız var. Gün geçtikçe de artıyor. Ben dedemden gördüm bu işi. Yıllardır yapıyoruz. Çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. İnşallah benim oğlan da arkadaşlar da incir üretimine devam edecek. Türkiye'de ve dünyada en iyi incir Buharkent'te yetişir. Zaten Aydın'da başka bölgede yok. Taze incirde bir numarayız. Aromasıyla, kokusuyla, tadıyla gerçekten mükemmel ve üstüne yok. Cennet meyvesi olan taze incirimiz olmazsa olmazımız" dedi.

"Aydın'ın en gözde meyvesi"

Sabahın erken saatlerinde bahçeye gelerek incir toplama işi yapan Fatma Akıncı ve kızı Nurgül Akıncı da "Sabah erken saatlerde geliyoruz. Özenle, tek tek, zarar vermeden topluyoruz. Kokusuyla, aromasıyla Aydın bölgemizin incisi incirimiz. İncir, Aydın'ın en gözde meyvesi. Zaten cennet meyvesi. Severek tüketiyoruz. Bizim için çok kıymetli. Herkesin de tatmasını bekliyoruz" dedi.