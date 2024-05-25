Bozcaada'da Tiny House Kullanımı Yasaklanıyor

Kuzey Ege'deki önemli turizm merkezlerinden Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tiny house (küçük ev) kullanımının yasaklanmasına yönelik belediye meclisince bazı karalar alınacağı bildirildi.

Bozcaada Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, adanın en önemli konulardan biri olan imar planıyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ada için çok önemli olan 1/1000 ve 1/5000 Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarının belediye personeli, meclis üyeleri, avukatlar ve konunun uzmanları ile beraber durum tespiti yapılması amacıyla incelendiği ifade edilen açıklamada, 'tiny house' olarak bilinen hareketli yapılar ve konteyner evlerle ilgili şunlar kaydedildi:

"3194 sayılı İmar Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gibi arazilerde yapılaşmayı düzenleyici yasal mevzuat çerçevesinde herhangi bir izin alınmadan ikamet veya ticari amaçlarla kullanılan bu yapıların tarım arazilerinde uzun süre konuşlandırılması ve kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca 2863 Sayılı Kanun'un 65. maddesinde, 'Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile izin alınmaksızın inşai ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır' hükmü yer almakta olup, suç teşkil eden bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulacaktır.

Çanakkale Valiliğinin 20 Aralık 2023 tarihli yazısı ile hem belediyemize hem kaymakamlığımıza konu ile ilgili bildirimler yapılmıştır. Tüm bu kanun ve yönetmeliklere istinaden alınan kararlar şöyledir: Bozcaada'ya giren ve tarım arazisine konuşlandırılan tüm hareketli yapılar ve konteyner evler mühürlenmeye başlamıştır. Mühürleme işleminden sonra kanuni süreçler hızla işletilecektir. Bozcaada'da mevcutta bulunan bu tip yapıların elektrik ve su hizmetlerinden yararlanmasına izin verilmeyecektir. Resmi makamlar nezdinde, tüm hizmetlerin kesilmesi için işlemler ivedi olarak başlatılacaktır. İlgili kanunlar gereğince Bozcaada'ya giriş yapan tüm hareketli yapıların ve konteynerlerin sahiplerine, bunların tarım arazisine konulmasının, elektrik ve su bağlanmasının yasak olduğuna dair bildirim yapılacaktır. Bu gibi yapıların tarım arazisine konuşlandırılmasına, elektrik su ve foseptik bağlantılarının yapılmasına yardımcı olanlar hakkında ilgili yasanın izin verdiği şekilde hukuki işlemler başlatılacaktır. Bu kararların uygulanması için gerekli tüm işlemler Bozcaada Belediyesinin haziran ayı meclisinde ele alınacaktır."