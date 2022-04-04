Bosna Savaşı'nın iki kurbanının kimliği tespit edildi

ARALIK, IĞDIR (AA) - Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa ve Zvornik bölgelerinde kaybolan iki kişinin kimliği tespit edildi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünün açıklamasında, kimlik tespiti yapılan iki kişinin, Srebrenitsa ve Zvornik bölgelerinde kaybolan kişiler arasında olduğu belirtildi.

Açıklamada, kimlikleri saptanan kurbanların 1995'te Zvornik'te kaybolan 1976 doğumlu Sajet Hukic ve 1993'te Srebrenitsa'da kaybolan 1973 doğumlu Enver İbrahimovic olduğu, Sajet Hukic'in kemiklerinin 1998'de, Enver İbrahimovic'in kemiklerinin ise 2020'de bulunduğu belirtildi.

1 Mart 1992'de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995'e kadar sürdü

Sırp meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin tanınması kararı aldı. Bu karar temelinde, 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi.

Bosna Hersek'in, 29 Şubat -1 Mart 1992'de yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik başlattı.

14 Aralık 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.???????