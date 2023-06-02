Bolu'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen 2 farklı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikametine ilerleyen cip ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada her iki aracın sürücüleri ile bir kişi yaralandı. Ayrıca, başka bir otomobilin duvara çarpması sonucu da bir kişi yaralandı. Yaralılar, Bolu'daki hastanelerde tedavi altına alındı.