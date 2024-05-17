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Bolu Dağı Tüneli'nde Tır Kazası: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen kazada, önünde ilerleyen tıra çarpan tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kazaya müdahale için sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde önünde ilerleyen tıra çarparak hasar gören tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Feyzullah E. idaresindeki 06 DHR 187 plakalı tır Bolu Dağı Tüneli çıkışında önünde ilerleyen Mustafa Y. yönetimindeki 14 ACH 376 plakalı kereste yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tamamen ezilen tırın içinden kendi imkanları ile çıkan ve yara almayan Feyzullah E. sağlık ekipleri tarafından ayakta muayene edilirken, itfaiye ekipleri ise yangın çıkmaması için önlem aldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametine 2 şeritten sağlanan ulaşım, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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