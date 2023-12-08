Bolu'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Merkeze bağlı Muratlar köyünde Rasim Evren'e ait evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.
Bolu'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Muratlar köyünde Rasim Evren'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını kendi imkanları ile söndüremeyen ev sakinleri itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki ev ve yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.