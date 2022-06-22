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Bolu'da park halindeki hafif ticari araç yandı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da park halindeki hafif ticari araç yandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Eski Hükümet Sokak'ta Kemal K'ye ait 06 AY 9212 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangında hafif ticari araç büyük hasar gördü.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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