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Bolu'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

20 Aralık 2023 14:08 Güncelleme: 14:10 Abone Ol

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.