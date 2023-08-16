Bodrum'da Ticari Minibüsle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ticari minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, yola savrulan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ticari minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.G'nin kullandığı 48 S 1115 plakalı ticari minibüs, Bodrum-Milas kara yolu Güvercinlik Mahallesi istikametinde, İlker Ertürk idaresindeki 48 ANB 856 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, yola savrulan motosikletin sürücüsü Ertürk yaşamını yitirdi.
Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.