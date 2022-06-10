Bodrum'da kendi tabancasıyla aracına ateş ettiği iddia edilen film yapımcısı gözaltına alındı - Haberler

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Bodrum'da kendi tabancasıyla aracına ateş ettiği iddia edilen film yapımcısı gözaltına alındı

AA - Ali Ballı - Güncel
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Bodrum'da kendi tabancasıyla aracına ateş ettiği iddia edilen film yapımcısı gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah taşıma ruhsatı alabilmek için kendi tabancasıyla aracına ateş ettiği öne sürülen film yapımcısı, gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah taşıma ruhsatı alabilmek için kendi tabancasıyla aracına ateş ettiği öne sürülen film yapımcısı, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Torba-Gölköy istikametinde kendisine ait kamyonete seyir halindeyken üç el ateş edildiğini iddia eden film yapımcısı S.A. (49), Göltürkbükü Jandarma Karakol Komutanlığına müracaatta bulundu.

Şikayetin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile bölgede yapılan olay yeri incelemesinde, aracın sağ arka kapısında bir adet mermi giriş ve çıkışı tespit edildi. Yapılan araştırmada olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede 3 adet boş kovan bulundu.

S.A, karakolda elinden swap örneği alınmasını reddetmesi üzerine boş kovanlar kriminal incelemeye gönderildi. Şüphelinin aynı gün içerisinde Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek adına kayıtlı 3 adet bulundurma ruhsatlı tabancaya can güvenliği gerekçesiyle taşıma ruhsatı talep ettiği belirlendi.

Yapılan kriminal incelemede ise boş kovanların şüphelinin tabancalarından birinden atıldığı tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından "suç uydurma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Ali Ballı - Güncel

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