Bodrum Belediyesi 26. Emıtt Fuarı'nda.

Haber : ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ADEM KARABAYIR

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, dün kapılarını açan 26'ncı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı- EMITT'te açtıkları stantta; sezonluk turizm çalışanlarının barınma sorunlarına dikkat çekerek "Turizm profesyonellerinin bir an önce uygun konaklayabilecekleri, barınabilecekleri lojmanlara kavuşturulması gerekiyor. Çalışacak insan bulamıyorsunuz. Şu anda turizmin de diğer destinasyonlarla beraber Bodrum'un da önündeki en büyük problem barınma problemi" dedi.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı- EMITT, dün İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. 4 gün sürecek olan fuarda Bodrum Belediyesi de stant kurdu.

Burada yeni sezona ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirme yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, fuarın hareketli geçtiğini söyledi. Aras, şöyle konuştu:

"BU YIL YÜZDE 10-15 BÜYÜME BEKLİYORUZ: Katılım çok iyi. (Dün) sabahki açılış töreninde zaten gördük. Sayın Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer turizm profesyonelleri, hepsi buradaydı ve çok güzel konuşmalar yaptılar. Turizm hedeflerimizden bahsettiler. Biz de Bodrum olarak tabii ki bütün bu hedefleri yakalamak için canla başla çalışacağız, çalışıyoruz. İlk uçak 2 Nisan'da indi Bodrum'a. Bu bir İngiliz uçağıydı. İngilizler Bodrum'u erken severler. Erken sezonda gelirler. Geldiler, şu anda ama daha tabii ki tam olarak başlamış sayılmaz. Bayramla beraber başlayacağını değerlendiriyoruz. Onun için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bodrum biliyorsunuz, yabancının olduğu kadar yerlinin de çok sevdiği, tercih ettiği bir turizm destinasyonu. O yüzden biz zaten bayramdan itibaren kalabalık olacağımızı ve turizm sezonunun başlayacağını değerlendiriyoruz. Bu yıl da yine geçtiğimiz yıla oranla daha yüzde 10- 15 büyüme bekliyoruz biz aslında. Çünkü her yıl üstüne koyarak gidiyoruz.

ÇEVRE, İKLİM KRİZİ GİBİ PROBLEMLERLE DE MÜCADELE EDİYORUZ: Bodrum, salgında da en fazla tercih edilen yerlerden bir tanesiydi. Çünkü turizm yöntemi dolayısıyla, çok çeşitli turizm yöntemlerine sahibiz Bodrum'da. Mesela deniz turizmimiz var. Mavi yolculuk tekneleriyle, geleneksel ahşap teknelerle bir turizm yöntemimiz var bizim. Ayrıca otellerimiz, rezidanslarımız, bunların hepsi kişiye özel hizmet üretebiliyorlar. O yüzden salgında bile tercih edilen bir yerdik ama salgından sonra artan bir trendle turizm yükseliyor. Tabii bazı tehditler de var önümüzde. Mesela çevre sorunları gibi, yine iklim krizinin etkileri gibi, bir taraftan artan kalıcı nüfus yoğun trafiğe yol açmakta, altyapı sorunlarına yol açmakta. Bir taraftan da bunlarla mücadele ediyoruz biz turizmle beraber. Bodrum artık kendini kanıtlamış bir destinasyon. Eksiklerimiz olabilir ama tamamlanacak. En azından Türkiye'deki nitelikli turisti çeken destinasyonların başında gelecek. Bütün hedefimiz bunun üzerine çalışmak.

TURİZM PROFESYONELLERİNİN BARINABİLECEKLERİ LOJMANLARA KAVUŞTURULMASI GEREKİYOR: Tabii bazı sorunlar var. Turizmin yine sorunlarından bir tanesi de turizmde çalışan insanların barınma sorunu, profesyonellerin lojman sorunu. Şu anda sadece Bodrum'da değil, bütün turizm destinasyonlarında bu sorunu yaşıyoruz. Mesela Marmaris'te, Datça'da, Fethiye'de, Antalya'da, Didim'de, Kuşadası'nda, Çeşme'de her yerde yaşıyoruz. Turizm profesyonellerinin bir an önce uygun konaklayabilecekleri, barınabilecekleri lojmanlara kavuşturulması gerekiyor. Çünkü iyi hizmet üretmek için iyi şartlarda sizin de konaklamanız ve rahat etmeniz gerekiyor. Çünkü gelen turiste hizmet edecek olan insanı eğer siz iyi şartlarda barındırırsanız, onun özlük haklarını iyi bir şekilde karşılarsanız o zaman o da size karşılığını fazlasıyla verir. Çünkü turizm gülümsenmesi gereken bir sektör. İnsanlara sıcak, samimi davranılması gereken bir sektör. O yüzden turizm profesyonelleri rahat etmeli, rahat hissetmeli kendilerini.

HAZİNE ARAZİLERİ, TURİZMCİLERE TAHSİS EDİLMELİ: Şu anda bütün bu destinasyonlarda olan problem için ben hükümetimizin adım atmasını bekliyorum. Özellikle Hazine arazilerinin turizmcilere tahsis edilmesi, oralara lojmanlar yapılması ki, bunu turizm yatırımcıları zaten yapacaklar, yapmaya hazırlar. Yerel yönetimlere devredilmesi Hazine arazilerinin, yerel yönetimler tarafından turizm profesyonelleri için lojman, barınma yerleri yapılması, sağlanması gerekiyor. Bunu hükümetimizden ısrarla talep ediyoruz. Çünkü önümüzdeki en büyük tehditlerden biri bu. Artık çalışacak nitelikli personel bulamıyoruz biz. Çünkü konaklama problemi var. Kiralar biliyorsunuz, şu anda çok yüksek. Sadece tabii ki turizmin problemi değil bu. Aynı zamanda hizmet sektörünün de problemi, aynı zamanda kamu sektörünün de problemi. En büyük problem şu anda Türkiye'deki kiralar, artık çalışan sektörün, beyaz yakalılar dahil yaşamasına olanaksız hale getirdi. Bulamıyorsunuz yani, çalışacak insan bulamıyorsunuz. Şu anda turizmin de diğer destinasyonlarla beraber Bodrum'un da önündeki en büyük problem barınma problemi."