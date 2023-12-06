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Bitlis'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçelerinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu. Operasyonda ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, diğerleri ise imha edildi.

BİTLİS'in Tatvan ve Hizan ilçeleri kırsalında jandarma operasyonunda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Tatvan ve Hizan ilçeleri kırsalına düzenlediği operasyonda arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı. Aramalarda teröristlere ait 1 Bixi makineli tüfek, 2 keskin nişancı tüfeği, 1 el bombası, 1 antipersonel roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 1 antitank roketatar başlığı, 1 ateşleme anahtar sistemi, 447 çeşitli çap ve markalarda mühimmat, 5 kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 keskin nişancı silah dürbünü, 1 holografik nişan aleti, 1 Yaesu marka araç telsizi, 16 blok haline dönüştürülmüş pil, 200 metre elektrik kablosu, 1 muhtelif el yapımı patlayıcı yapım malzemeleri, çok miktarda giyim, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen ve delil niteliği malzemeler, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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