Bitlis'te ADEM, Kadın Kursiyerlerin Gününü Kutladı
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM), '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kadın kursiyerlerin gününü kutladı. ADEM Müdürü Hatice Piral ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nde görevli kadın polisler, ADEM'deki kadın kursiyerlere ve usta öğreticilere karanfil dağıtarak günlerini kutladı.
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM), "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadın kursiyerlerin gününü kutladı.
Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki ADEM, kursiyerlerine yönelik "8 Mart Kadınlar Günü" etkinliği düzenledi.
ADEM Müdürü Hatice Piral ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nde görevli kadın polisler, ADEM'deki kadın kursiyerlere ve usta öğreticilere karanfil dağıtarak günlerini kutladı.
İkramların yapıldığı ve hediyelerin takdim edildiği program, fotoğrafı çekimiyle sona erdi.