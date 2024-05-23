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Bitlis Eren Üniversitesi'nde Geometride 3D Yazıcı Teknolojileri Konferansı

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Bitlis Eren Üniversitesi Bilgisayar Destekli Geometrik Tasarım Kulübü tarafından öğrencilere yönelik 'Geometride 3D Yazıcı Teknolojileri' konferansı düzenlendi. Konferansta matematik ve geometrinin modern teknolojilerdeki önemi vurgulandı. Programda ayrıca kulüp öğrencilerinin hazırladığı tanıtım videosu izletildi ve müzik dinletisi sunuldu. Etkinliğe üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi Bilgisayar Destekli Geometrik Tasarım Kulübü tarafından öğrencilere yönelik "Geometride 3D Yazıcı Teknolojileri" konferansı verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programda kulüp başkanı Esra Acar, matematik ve geometrinin modern teknolojilerdeki önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından kulüp öğrencilerinin hazırladığı tanıtım videosu izletildi.

Daha sonra 1. sınıf Matematik Bölümü öğrencisi Zarife Abık, katılımcılara müzik dinletisi sundu.

Etkinliğe, Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurullah Ulutaş, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Şube Müdürü Raif Sime, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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