Bingöl'de Jandarma Operasyonunda 36 Kilo Esrar ve 247 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 36 kilo esrar ve 247 kök kenevir bitkisi bulundu. Operasyon, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 36 kilo 500 gram kubar esrar ve 247 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Genç ilçesi kırsalındaki arazi taramasında, 36 kilo 500 gram kubar esrar ve 247 kök Hint keneviri bulundu.