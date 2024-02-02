Bilecik'te Traktör Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı
Bilecik'te Tasim Sözkesen yönetimindeki traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Traktör altında kalan Sözkesen'i köylüler kurtaramayınca durum jandarmaya bildirildi. Yaralı, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'te traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Tasim Sözkesen yönetimindeki 11 AE 654 plakalı traktör Kızıldamlar köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Traktör altında kalan Sözkesen'i kurtaramayan köylüler durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerince traktörün altından çıkarlan yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.