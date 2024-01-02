Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesinde patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen "Dahiye"de patlama meydana geldiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Dahiye'nin Maşrafiye bölgesinde şiddetli bir patlama yaşandı.

Henüz kaynağı belirlenemeyen patlamada bir aracın ateş aldığı ve çevrede büyük hasarın meydana geldiği kaydedildi.