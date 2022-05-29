Beypazarı'nda görülen ayılar mahallelileri tedirgin etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı'nda görülen ayılar mahallelileri tedirgin etti

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
 - Güncelleme:
Beypazarı'nda görülen ayılar mahallelileri tedirgin etti

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Dereli Mahallesi'nde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görülen ayılar vatandaşları tedirgin etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Dereli Mahallesi'nde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görülen ayılar vatandaşları tedirgin etti.

Mahalle muhtarı Yaşar Özdemir, ayıların mahalle içine kadar inerek çöplerde yiyecek aramaya çalıştığını söyledi.

Mahalle sakinlerinin bu nedenle tedirgin olduğunu belirten Özdemir, "Konuyu ilgili makamlara ilettik. Mahalle sakinlerimiz çok tedirgin. Mahallemizde hayvancılık yapılıyor ve gündüzleri ineklerimiz bölgeye yayılıyor. Bu nedenle bir önlem alınmasını istiyoruz." dedi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Yaşar Özdemir Beypazarı Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title