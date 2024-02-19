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Beypazarı Gazi Gündüzalp Ortaokulu Voleybol Takımı İl Birincisi Oldu

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Beypazarı Gazi Gündüzalp Ortaokulu öğrencilerinden oluşan voleybol takımı, Nevşehir'de düzenlenen okul sporları karşılaşmasında il birincisi oldu. Takım, Türkiye yarı final maçlarına katılmayı garantiledi.

Beypazarı Gazi Gündüzalp Ortaokulu öğrencilerinden oluşan voleybol takımı, Nevşehir'de düzenlenen okul sporları karşılaşmasında il birincisi oldu.

Beypazarı Gazi Gündüzalp Voleybol Takımı, okul sporları çeyrek final maçlarında Ankara ve Beypazarı ilçesini temsil etti.

Müsabakaları Ankara il birincisi olarak tamamlayan sporcular, Türkiye yarı final maçlarına Ankara adına katılmayı da garantiledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, öğrencilerin bu başarılarıyla gurur duyduklarını ve önümüzdeki günlerde hangi ilde yapılacağı belirlenecek Türkiye yarı final maçlarında takımlarını yalnız bırakmayacaklarını kaydetti

Kaynak: AA / Güncel

Beypazarı Nevşehir Voleybol Türkiye Spor Güncel Haberler

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