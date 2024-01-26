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Beyoğlu'ndaki gece kulübünde turist gasbedildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Beyoğlu'nda bir gece kulübünde meydana gelen gasp olayıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Turistlerin kandırılarak gece kulübüne götürüldüğü ve bir turistin üzerindeki para miktarının gasbedildiği belirlendi. Şüphelilerden ikisi serbest bırakılırken, diğer üçü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Beyoğlu'ndaki gece kulübünde bir turistin gasbedilmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Katipmustafa Çelebi Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde 14 Ekim 2023'te meydana gelen gasp olayıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü.

İstiklal Caddesi'nde A.L. ve İ.C.S. adlı turistlerin, "ucuz bir otel bildiğini" söyleyen tanımadıkları kişi tarafından kandırılarak gece kulübüne götürüldükleri belirlendi.

Kandırıldıklarını anlayan A.L'nin olay yerinden ayrıldığı, İ.C.S'nin üzerindeki bin avronun eğlence mekanındaki şüphelilerce gasbedildiği, merdivenlerden düşerek yaralanan mağdurun hastaneye kaldırıldığı tespit edildi.

Polis, şüpheliler H.S, M.A, işletme sahibi M.K. ve çalışanlar E.G. ile N.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen H.S. ve M.A serbest bırakıldı, M.K, E.G. ve N.G ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: AA / Güncel

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