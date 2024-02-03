BEYOĞLU'NDA AK PARTİ ADAYI YILDIZ İLE CHP ADAYI GÜNEY, İMAMOĞLU İLE AYNI SAHNEDE

Ekrem İmamoğlu Mühim olan demokraside şu görüntüyü sağlamak

Melihcan ÇALIŞKAN İSTANBUL, (DHA)- BEYOĞLU'nda 'Piyalepaşa Camii Önü Zemin Altı Otopark ve Çevre Düzenlemesi' projesinin açılış törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı da olan mevcut Başkan Haydar Ali Yıldız'ı ve CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney'i sahnede, yanına davet etti. Sahneye gelen ikilinin yanında konuşan İmamoğlu, Bu fotoğraf önemli, bu çok kıymetli bir fotoğraf. Belediye Başkanlığı dediğimiz makam, size ait; milletimize ait. Burada bende değerli Belediye Başkanı arkadaşımda vatandaşa ait olan bir mevkii emanet olarak alıyoruz. En iyi şekilde o görevi yerine getirme gayreti içinde oluyoruz. Mühim olan, demokrasideki şu görüntüyü vermek ve sağlamak. Çünkü, Haydar Ali Yıldız seçildi. O günden beri, Beyoğlu'nda herkesin belediye başkanı. Ben seçildim, herkesin belediye başkanıyım dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Beyoğlu Piyalepaşa Camii Önü Zemin Altı Otopark ve Çevre Düzenlemesi' projesinin açılış törenine katıldı. Piyalepaşa Bulvarı'ndaki meydanın açılışına; Beyoğlu Belediye Başkanı ve AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ve CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney de katıldı. İmamoğlu, törende gerçekleştirdiği konuşmanın ardından, sahneye AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Yıldız ve CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Güney'i aynı anda davet etti.

BU FOTOĞRAF ÇOK KIYMETLİ BİR FOTOĞRAF

Bu fotoğraf önemli, bu çok kıymetli bir fotoğraf diyen İmamoğlu, Belediye başkanlığı dediğimiz makam, kime ait biliyor musunuz Size ait. Milletimize ait. Burada bende değerli Belediye Başkanı arkadaşımda vatandaşa ait olan bir mevkii emanet olarak alıyoruz. En iyi şekilde o görevi yerine getirme gayreti içinde oluyoruz. Avcılar Belediye Başkanımız, Sarıyer Belediye Başkanımız da bizimle. Mühim olan şu; demokrasideki şu görüntüyü vermek ve sağlamak. Tabii bunun iki şartı var Bir; buradaki töreni biz yaparken, bizim görevimiz olan davet etme sorumluluğunu yerine getirmek. Biz, kendisini davet ettik. Kendisi gelmese bir anlamı olur muydu Yine olmazdı. Güzel olan şey, onun da bu davete icabet etmesidir. Dolayısıyla karşılıklı bu nezaket, bu görüntü, toplumun arzu ettiği şeydir şeklinde konuştu.

BENİM GÖNLÜMDEN GEÇEN, İNAN BAŞKAN'IN KAZANMASI

Tabii benim gönlümden geçen, İnan Başkan'ın kazanması ifadesini kullanan İmamoğlu, Ama İnan Başkan hizmetiyle, projeleriyle yarışını ortaya koyacak. Haydar Ali Bey de kendi hizmetleriyle yarışını öne koyacak. Takdir kimin Milletin. Bu kadar basit. Bunu ağır travma haline getirmemek, hepimizin sorumluluğu. Çünkü başkan seçildi. O günden beri, Beyoğlu'nda herkesin belediye başkanı. Ben seçildim; herkesin belediye başkanıyım 16 milyon insanın huzurunda. Yarın öbür gün İnan Başkan seçildiği takdirde, o da herkesin belediye başkanı olmayı arzu ediyor. Mesele bu kadar özdür, bu kadar nettir. Hiç kimse, kendine ait olan bir koltuğun mücadelesini vermiyor. Onun için manevi değerlerimizi, inançlarımızı, milli duygularımızı bu meselenin bir parçası yapmadan; hizmet odaklı, şehrini, insanını düşünen süreçleri ortaya koyarak hak eden kimse, o kazansın kardeşim. Bu kadar basit. Bu yönüyle ben bugün burada bu manzaranın varlığı için elbette ki iki başkana da teşekkür ediyorum. Ama özellikle davetimize icabet ettiği için, Beyoğlu Belediye Başkanı'mıza ayrıca teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

YILDIZ İNSANA HİZMET ESASTIR

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız ise, Elbette ki insan esastır. İnsana hizmet esastır. İnsanların en iyisi, en hayırlısı; insanlara hizmet edendir. Anlayışımız budur. Şehirlerin de insanlar gibi, zamanla ihtiyaçları değişir. Bu bölgenin insanı olarak, burada bu otoparkın, bu meydanın düzenlenmesi çok önemliydi. Geçmişten bugüne bir projeydi. Değerli Başkan'a, geçmiş dönemdeki bu projenin hazırlanmasında emeği olan merhum Kadir Topbaş Başkan'ımıza, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum şeklinde konuştu.

GÜNEY BU SOKAKLAR İNSANA HİZMET İSTİYOR

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney, Bizler, Beyoğlu'nda doğduk, büyüdük. Bu sokaklara kulak verdiğimizde, bu sokaklar, insana hizmet istiyor. Bu sokaklar, 'Beton lobisine terk edecek bir metrekaremiz kalmadı' diyor. Bu sokaklar; kapalı otoparklar, kapalı pazar yerleri, çocuklarımıza yeşil alanlar, yaşlılarımızı sahille buluşturan projeler istiyor. Bu kadar yıldır belediyecilik hizmeti görmüş Beyoğlu'nun ilk kapalı pazar yerini açan Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Beyoğlulu komşularımızın takdiriyle hizmete geldiğimizde; Sayın Başkan'ımla, Beyoğlu'nun kentsel dönüşümünden tutun otopark sorununa, çocuklarımıza kreşinden sosyal yardımlara kadar, vatandaşın elini olabildiğince sıkıp, yüreğimiz yanında olacak diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi.