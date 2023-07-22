Besni Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mitat Songur'un Trafik Kazasında Hayatını Kaybetmesi

ANKARA'dan döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu emniyet şeridi içerisindeki TIR'a çarparak yaşamını yitiren Besni Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mitat Songur (48) toprağa verildi.

Kaza, 20 Temmuz günü Ankara- Kayseri karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, bir yakının düğünü için gittiği Ankara'dan dönen Mitat Songur, direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu emniyet şeridi içerisinde ark halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Songur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazesi memleketine getirilen Songur için Besni Mustafa Baba Camii'nde tören düzenlendi. Törene; Songur'un ailesinin yanı sıra Besni Kaymakamı Çağlar Partal, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, kurum müdürleri, STK temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Mitat Songur, kılınan cenaze namazının ardından İnce Araplar Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defin edildi.